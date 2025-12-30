Россиян предупредили о наказании за шум в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь будет действовать режим тишины.
Россиянам грозит штраф до двух тысяч рублей за шум в новогоднюю ночь. Об этом сообщила юрист Илона Прокофьева. По ее словам, режим тишины в большинстве регионов будет действовать и в ночь с 31 декабря на 1 января.
«За нарушение региональных положений о тишине для физлиц, как правило, предусмотрены штрафы от 500 до двух тысяч рублей за первое нарушение», — заявила Прокофьева РИА Новости. Для должностных и юридических лиц, по ее словам, санкции значительно выше и определяются региональными актами.
Она также предупредила, что в ряде субъектов, включая Москву, продолжит действовать режим тишины, так как новогодняя ночь не является основанием для отступления от установленных правил. По ее словам, гражданам стоит заранее ознакомиться с местными нормами, чтобы избежать жалоб соседей и протоколов.
Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что в стране нет единого федерального закона о тишине. Правила устанавливаются регионами и могут сильно отличаться. В некоторых субъектах в новогоднюю ночь действуют послабления, позволяющие шуметь до трех-пяти часов утра. Он также уточнил, что за превышение допустимого уровня шума и неправильный запуск пиротехники по-прежнему действуют обычные административные штрафы: для граждан — от 500 до 3000 рублей, для юридических лиц — до 30 000 рублей.