Россиян предупредили о наказании за шум в новогоднюю ночь

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что в стране нет единого федерального закона о тишине. Правила устанавливаются регионами и могут сильно отличаться. В некоторых субъектах в новогоднюю ночь действуют послабления, позволяющие шуметь до трех-пяти часов утра. Он также уточнил, что за превышение допустимого уровня шума и неправильный запуск пиротехники по-прежнему действуют обычные административные штрафы: для граждан — от 500 до 3000 рублей, для юридических лиц — до 30 000 рублей.