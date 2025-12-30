Пункт пропуска Покровка в Хабаровском крае возобновил работу с 30 декабря

Теперь здесь снова осуществляется полный государственный контроль для пропуска через границу людей, транспорта и грузов. Движение, как и прежде, идет по наплавному мосту через реку Уссури. График работы установлен на шесть дней в неделю: с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00 по местному времени, воскресенье является выходным днем.