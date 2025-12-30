Пункт пропуска Покровка в Хабаровском крае возобновил работу с 30 декабря

Смешанный пункт пропуска Покровка в Хабаровском крае, на границе с Китаем, официально возобновил работу с 30 декабря 2025 года. На китайской стороне ему соответствует переход Жаохэ. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Теперь здесь снова осуществляется полный государственный контроль для пропуска через границу людей, транспорта и грузов. Движение, как и прежде, идет по наплавному мосту через реку Уссури. График работы установлен на шесть дней в неделю: с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00 по местному времени, воскресенье является выходным днем.
Ведомство напоминает о праздничных выходных: переход не будет работать 31 декабря, а также 1, 2, 4, 7 и 11 января 2026 года. Однако 3 января пункт пропуска сделает исключение и проработает на час дольше обычного — до 20:00, чтобы обеспечить повышенный пассажиропоток в праздничные дни.