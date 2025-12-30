В Новосибирске опубликовали график работы экстренных служб в новогодние каникулы

В период новогодних праздников многие компании перестают работать. Исключением являются аварийные и экстренные службы, которые продолжат дежурить даже в праздничные выходные. Однако некоторые важные учреждения перейдут в усеченный формат работы. Так, в Новосибирске изменится график работы медицинских пунктов, почты, ГАИ, ЗАГСа и даже вывоза мусора.
Так, поликлиники и поликлинические отделения больниц будут работать с 09:00 до 15:00 с 31 декабря по 11 января. При острой зубной боли можно будет обратиться в отделение круглосуточной помощи Стоматологической поликлиники № 3 на улице Петухова, 20, а также в кабинет неотложной помощи Областной стоматологической поликлиники на Театральной, 46. Они будут дежурить с 20:00 30 декабря до 07:00 12 января.
Также меняется график работы почты. В частности, 1 января 2026 года станет выходным днем для всех почтовых отделений. А в другие праздничные дни режим работы почтовых офисов будет индивидуальным, в зависимости от расположения, потока клиентов, наличия пункта выдачи заказов и других факторов.
Что касается ГАИ, то меняется режим работы подразделений регистрации и экзаменации. С 31 декабря по 2 января они работать не будут. В дальнейшем прием граждан будут проводить: 3 января во всех подразделениях, кроме отделения в МФЦ на улице Курчатова, 38, в Новосибирске и на улице Ленина, 34, в Чулыме; с 4 по 8 января — принимать будут только на улице Бородина, 60, и на улице Нижегородской, 272, в Новосибирске; с 9 января все подразделения вернутся к обычному режиму работы, за исключением отделений, расположенных в филиалах МФЦ.
Работа отделов ЗАГС в Новосибирской области будет приостановлена 31 декабря. В остальные праздничные дни в отделах организуют дежурство для регистрации рождения и установления отцовства.
Работа регоператора тоже будет скорректирована в новогодние выходные. В частности, для ряда маршрутов организуют двойной вывоз мусора с контейнерных площадок.