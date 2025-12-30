В Новосибирске опубликовали график работы экстренных служб в новогодние каникулы

Что касается ГАИ, то меняется режим работы подразделений регистрации и экзаменации. С 31 декабря по 2 января они работать не будут. В дальнейшем прием граждан будут проводить: 3 января во всех подразделениях, кроме отделения в МФЦ на улице Курчатова, 38, в Новосибирске и на улице Ленина, 34, в Чулыме; с 4 по 8 января — принимать будут только на улице Бородина, 60, и на улице Нижегородской, 272, в Новосибирске; с 9 января все подразделения вернутся к обычному режиму работы, за исключением отделений, расположенных в филиалах МФЦ.