Из-за ремонта теплотрасс и водопровода в двух районах Новосибирска ограничат движение

Одновременно в Октябрьском районе до 12 января 2026 года сузятся проезжие части на двух улицах. На улице Бориса Богаткова в районе дома № 53 — на девять с половиной метров, на улице Толстого у здания № 92 по улице Чехова — на десять метров. Эти ограничения вводятся для производства ремонтных работ на теплотрассах, которые выполняет ООО «НТСК».