Из-за ремонта теплотрасс и водопровода в двух районах Новосибирска ограничат движение

В Новосибирске введены временные ограничения движения на нескольких улицах в Центральном округе и Октябрьском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Источник: Сиб.фм

По информации мэрии города, до 3 января 2026 года проезжая часть на улице Сибирской в районе дома № 57 сужается на четыре метра. Это связано с работами по ремонту водопровода, которые будет проводить «Горводоканал».

Одновременно в Октябрьском районе до 12 января 2026 года сузятся проезжие части на двух улицах. На улице Бориса Богаткова в районе дома № 53 — на девять с половиной метров, на улице Толстого у здания № 92 по улице Чехова — на десять метров. Эти ограничения вводятся для производства ремонтных работ на теплотрассах, которые выполняет ООО «НТСК».

Водителей призывают быть внимательными на указанных участках, строго следовать установленным знакам и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске планируют полностью ограничить движение большегрузов в жилых районах.