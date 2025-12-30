В Новосибирске планируют построить две новые станции метро

В Новосибирске продолжается работа над генеральной схемой развития метрополитена. Городские власти рассматривают строительство как минимум двух новых станций. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев, его слова приводит Telegram-канал Новосибирского метрополитена.
По словам главы города, развитие подземки остаётся одной из приоритетных задач. При подготовке планов предлагается сразу закладывать строительство не менее двух станций, чтобы задать понятный темп работ на несколько лет вперёд.
«Развитие метро — это одна из основных приоритетных задач. Разрабатываем генеральную схему развития метрополитена. Город вырос, районы развивались нелинейно, поэтому нам необходимо понять сейчас, куда двигать метро в первую очередь», — цитирует слова мэра пресс-служба Новосибирского метрополитена.
Также в рамках развития метро обсуждается необходимость строительства нового метродепо. Этот объект нужен для обслуживания поездов и дальнейшего расширения сети.
Пока точные расчёты по стоимости новых станций и депо не готовы. После определения сметы в мэрии планируют искать источники финансирования, в том числе на федеральном уровне.