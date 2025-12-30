Не стало последнего ветерана Великой Отечественной войны Саргатского района Омской области

Согласно приведенной биографической информации, трудовой путь Павла Сабаева начался еще в юности — на пашне, с бороной на колхозных полях, буквально от заката до рассвета.
«В РККА он был призван Седельниковским РВК в ноябре 1943 года. Гвардии старший сержант, механик-водитель танка Т-34−85 22 гвардейской танковой бригады 5 гвардейского танкового корпуса 2 Украинского и Дальневосточного фронтов. Награжден орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени, медалями “За отвагу”, “За освобождение Праги”, “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.”, “За победу над Японией”, “За трудовое отличие”, “За освоение целинных земель”, — отмечают в районной администрации.
В послевоенные годы Павел Сабаев продолжил добросовестно трудиться на ниве земледелия, войдя в бригаду трактористов Тарской ЛМС и Седельниковской МТС, постепенно его навыки и организаторские способности отмечались — в том числе переводом в главные инженеры хозяйства, уточняется в публикации. Впоследствии ветеран избирался в сельсовет и депутатом районного Совета, не оставив активности и на заслуженном отдыхе, пребывая в должности руководителя Совета ветеранов.
Озвучено, что в последний путь Павла Павловича Сабаева проводят во вторник, 30 декабря 2025 года. Прощание назначено на 12:00 у дома в селе Новоука, где проживал ветеран.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Павла Павловича Сабаева.