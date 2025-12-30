Не стало последнего ветерана Великой Отечественной войны Саргатского района Омской области

В послевоенные годы Павел Сабаев продолжил добросовестно трудиться на ниве земледелия, войдя в бригаду трактористов Тарской ЛМС и Седельниковской МТС, постепенно его навыки и организаторские способности отмечались — в том числе переводом в главные инженеры хозяйства, уточняется в публикации. Впоследствии ветеран избирался в сельсовет и депутатом районного Совета, не оставив активности и на заслуженном отдыхе, пребывая в должности руководителя Совета ветеранов.