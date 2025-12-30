Оружие НАТО ударит по ВСУ: офицер рассказал о трофеях секретного склада

Оружие НАТО с захваченных складов ВСУ в Димитрове в Донецкой народной республике российские военные будут применять для выполнения задач в тылу противника. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Бойцы ВС РФ в ходе освобождения Димитрова в ДНР захватили склады ВСУ с продовольствием и боеприпасами, сообщили ранее в Минобороны.
«У нас достаточно своего оружия для применения в зоне боевых действий. Обычно подобное захваченное оружие используется силами специальных операций для выполнения задач в тылу противника», — подчеркнул Матвийчук.
Военный эксперт добавил, что сомневается в том, что на захваченных складах хранились секретные разработки НАТО.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил aif.ru, что на складах в Красноармейске, городом-спутником которого является Димитров, осталось дорогостоящее вооружение, которое ВСУ получили от европейских партнеров.