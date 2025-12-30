Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оружие НАТО ударит по ВСУ: офицер рассказал о трофеях секретного склада

ВС РФ захватили склады противника с боеприпасами в Димитрове. Полковник Матвийчук сказал, как это оружие будут использовать российские бойцы.

Источник: Аргументы и факты

Оружие НАТО с захваченных складов ВСУ в Димитрове в Донецкой народной республике российские военные будут применять для выполнения задач в тылу противника. Об этом aif.ru заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Бойцы ВС РФ в ходе освобождения Димитрова в ДНР захватили склады ВСУ с продовольствием и боеприпасами, сообщили ранее в Минобороны.

«У нас достаточно своего оружия для применения в зоне боевых действий. Обычно подобное захваченное оружие используется силами специальных операций для выполнения задач в тылу противника», — подчеркнул Матвийчук.

Военный эксперт добавил, что сомневается в том, что на захваченных складах хранились секретные разработки НАТО.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил aif.ru, что на складах в Красноармейске, городом-спутником которого является Димитров, осталось дорогостоящее вооружение, которое ВСУ получили от европейских партнеров.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше