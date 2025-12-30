Новосибирцам дали рекомендации по выбору рыбных деликатесов на праздник

Специалисты Россельхознадзора поделились советами, как правильно выбрать рыбные деликатесы к Новому году. Они напомнили, что продукция должна сопровождаться ветеринарными документами и храниться в подходящих условиях. Об этом сообщает Горсайт.
Икра и рыба должны продаваться с ветеринарными сертификатами, которые можно проверить через QR-код. Продавец обязан предоставить эти документы по запросу.
При покупке консервированной икры важно внимательно осматривать банку и проверять маркировку, на которой должны быть указаны вид рыбы и срок годности. Икру на развес лучше хранить в морозильнике до подачи.
Для солёной и копчёной рыбы важно обратить внимание на её внешний вид и запах. Хранить такую рыбу следует в холодильнике, чтобы избежать роста патогенной микрофлоры.
Особое внимание стоит уделить совместным закупкам. Если вы покупаете деликатесы оптом через мессенджеры, обязательно запрашивайте ветеринарные документы у организаторов. Производитель не несёт ответственности за неправильное хранение или фасовку продукции.