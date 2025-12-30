Ричмонд
Во Владивостоке и Находке пресекли незаконную торговлю новогодними елками

Из незаконного оборота изъяли почти 200 хвойных деревьев.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке и Находке проверяющие остановили незаконную торговлю новогодними елками. Поводом для рейдов стали сообщения жителей в соцсетях и публикации в СМИ. К проверкам подключились надзорные органы и полиция. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Во Владивостоке такие точки нашли на улицах Ладыгина и Воропаева, в Находке — на проспекте Мира. Елки там продавали без документов, которые подтверждают законность заготовки и право на торговлю.

Во время рейдов изъяли 194 дерева хвойных пород. Все елки вывезли с мест нелегальной торговли. Сейчас по каждому случаю идут проверки, также заведены дела об административных правонарушениях.

Отдельно специалисты будут выяснять, откуда привезли изъятые деревья и были ли они срублены законно. В надзорных органах отметили, что такие проверки перед Новым годом будут продолжаться.