МВД разъяснило, какие отметки в паспорте можно проставить по желанию в 2026 году

С 1 января 2026 года в паспорте гражданина Российской Федерации по желанию можно будет проставить шесть различных отметок.

Как сообщил пресс-центр МВД РФ в ответ на запрос ТАСС, вместо отметки об ИНН (которая действует до указанной даты) можно будет указать номер записи из нового Единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении. Эти отметки проставляются налоговыми органами, МВД и его территориальными подразделениями при наличии соответствующих данных.

Кроме того, в паспорте можно добровольно указать сведения о регистрации и расторжении брака (через органы ЗАГС или МВД), о детях — гражданах РФ младше 14 лет, о ранее выданных паспортах (в МВД), о выданных заграничных документах, удостоверяющих личность (в МВД или МФЦ), а также о группе крови и резус-факторе (в государственных или муниципальных медицинских учреждениях).

Ранее Путин подписал закон, разрешающий подтверждать возраст через MAX при покупке табака, алкоголя и энергетиков.

