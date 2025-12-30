В Омской области бешенство выявили ещё в двух районах

Напомним, число населённых пунктов Омской области, в которых из-за угрозы распространения бешенства вводят карантин растёт. С сентября это девятый случай, зафиксированный в Омском районе. Опасных животных находили в Нижнеомском, Черлакском, Тюкалинском, Павлоградском и Калачинском районах. Карантин введен в Омске и его окрестностях — в Кировском округе и Усть-Ишиме.