В Омской области бешенство выявили ещё в двух районах

Новые очаги заражения бешенством выявлены в Омской области. Карантин введен в селе Большепесчанка Называевского района и в 200 м северо-восточнее села Ульяновка Омского района. Опасный вирус обнаружен у собак. Об этом сообщает региональное управленин ветеринарии Омской области. Решение о карантине на этих территориях принято для локализации риска распространения заболевания.
Напомним, число населённых пунктов Омской области, в которых из-за угрозы распространения бешенства вводят карантин растёт. С сентября это девятый случай, зафиксированный в Омском районе. Опасных животных находили в Нижнеомском, Черлакском, Тюкалинском, Павлоградском и Калачинском районах. Карантин введен в Омске и его окрестностях — в Кировском округе и Усть-Ишиме.