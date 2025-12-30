Погром на парковке устроил пьяный водитель в Актау

В полиции подтвердили слова горожан. «Нарушитель 2005 года рождения, находясь за рулем Toyota Camry, не справился с рулевым управлением и задел припаркованные автомобили, еще одна машина опрокинулась. На место прибыли сотрудники полиции, которые провели задержание водителя. Было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали журналистам в ДП.