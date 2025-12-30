Погром на парковке устроил пьяный водитель в Актау

Инцидент произошел ночью 28 декабря в седьмом микрорайоне. Очевидцы сняли произошедшее на видео. По их словам, мужчина, находясь за рулем, задел три автомобиля, еще один в результате ДТП перевернулся. На видео попал и момент задержания нарушителя, и последствия происшествия.
В полиции подтвердили слова горожан. «Нарушитель 2005 года рождения, находясь за рулем Toyota Camry, не справился с рулевым управлением и задел припаркованные автомобили, еще одна машина опрокинулась. На место прибыли сотрудники полиции, которые провели задержание водителя. Было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали журналистам в ДП.
По факту произошедшего составлен протокол по статье 608 КоАП РК (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Материалы дела направлены в суд. Отмечается, что водителю может грозить административный арест на 20 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.