Уровень загрязнения воздуха в Дели в декабре побил семилетний рекорд

Средний индекс качества воздуха (AQI) в декабре составил 349. Для сравнения: в 2023 году — 348, в 2022-м — 319, в 2021-м — 336, в 2020-м — 332, в 2019-м — 337. Последний раз выше показатель был в 2018 году — тогда AQI достиг 360.