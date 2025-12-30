Ричмонд
Уровень загрязнения воздуха в Дели в декабре побил семилетний рекорд

В Дели зафиксировали самый высокий уровень загрязнения воздуха за последние семь лет. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на данные Центрального совета по контролю за загрязнением окружающей среды.

Средний индекс качества воздуха (AQI) в декабре составил 349. Для сравнения: в 2023 году — 348, в 2022-м — 319, в 2021-м — 336, в 2020-м — 332, в 2019-м — 337. Последний раз выше показатель был в 2018 году — тогда AQI достиг 360.

В этом декабре в столице Индии пять дней подряд фиксировали «критический» уровень загрязнения. В прошлом году таких дней было шесть. В понедельник ситуация вновь ухудшилась: AQI подскочил до 401 против 390 в воскресенье, что соответствует категории «очень плохое».

Каждую осень Дели окутывает смог. Город расположен в низине, а слабый ветер не даёт загрязнениям рассеяться. По шкале AQI «хороший» воздух — от 0 до 50, «удовлетворительный» — от 51 до 100. Уровень 151−200 считается «умеренно загрязнённым», 201−300 — «сильно загрязнённым», свыше 300 — «опасно загрязнённым», а выше 400 — «критическим».

Ранее Life.ru сообщал, что 24 декабря в Свердловской области ввели режим НМУ первой степени («чёрное небо»). Он действовал двое суток — с 20:00 24 декабря до 20:00 26 декабря. Из-за слабого ветра и атмосферных условий вредные вещества концентрировались в воздухе, создавая угрозу для здоровья.

