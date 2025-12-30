Уровень загрязнения воздуха в Дели в декабре побил семилетний рекорд

Средний индекс качества воздуха (AQI) в декабре составил 349. Для сравнения: в 2023 году — 348, в 2022-м — 319, в 2021-м — 336, в 2020-м — 332, в 2019-м — 337. Последний раз выше показатель был в 2018 году — тогда AQI достиг 360.
В этом декабре в столице Индии пять дней подряд фиксировали «критический» уровень загрязнения. В прошлом году таких дней было шесть. В понедельник ситуация вновь ухудшилась: AQI подскочил до 401 против 390 в воскресенье, что соответствует категории «очень плохое».
Каждую осень Дели окутывает смог. Город расположен в низине, а слабый ветер не даёт загрязнениям рассеяться. По шкале AQI «хороший» воздух — от 0 до 50, «удовлетворительный» — от 51 до 100. Уровень 151−200 считается «умеренно загрязнённым», 201−300 — «сильно загрязнённым», свыше 300 — «опасно загрязнённым», а выше 400 — «критическим».
Ранее Life.ru сообщал, что 24 декабря в Свердловской области ввели режим НМУ первой степени («чёрное небо»). Он действовал двое суток — с 20:00 24 декабря до 20:00 26 декабря. Из-за слабого ветра и атмосферных условий вредные вещества концентрировались в воздухе, создавая угрозу для здоровья.
