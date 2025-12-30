Зеленский потребовал от Штатов ратификации гарантий безопасности Конгрессом

Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом стал требовать от Соединенных Штатов ратификации гарантий безопасности Конгрессом. Он заявил, что решения главы Белого дома ему недостаточно.
— Мы уважаем Трампа, и его решение влиятельно. Но нам нужен Конгресс для этого. Мы хотим, чтобы эти гарантии безопасности были юридически обязывающими, — заявил украинский лидер в понедельник, 29 декабря, в интервью телеканалу Fox News.
Гарантии безопасности для Украины являются ключевым вопросом в рамках мирных переговоров. Об этом 27 декабря сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он раскрыл подробности телефонного разговора Владимира Зеленского с европейскими лидерами.
24 декабря Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в США. Вашингтон, НАТО и Европейский союз предоставят Украине гарантии безопасности по примеру пятой статьи.
В списке — подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении между РФ и Украиной, мониторинг на линии соприкосновения и гарантии безопасности. При этом численность Вооруженных сил Украины будет ограничена до 800 тысяч человек в мирное время.