Депутат Свинцов: домашний интернет будет работать в праздники без сбоев

«Что касается домашнего интернета широкополосного, Wi-Fi, то здесь, я уверен, никаких ограничений не будет. Это как раз совершенно не требуется», — сказал Свинцов.
По его словам, все, кто захотят отправить поздравления или позвонить по видеозвонку, находясь дома, смогут это сделать без проблем. «Во всех регионах нашей страны широкополосный интернет, домашний, Wi-Fi, все это будет работать без сбоев. Инфраструктура уже многократно проверена. Перегрузок в принципе никаких ни разу не было», — добавил депутат.
Ранее Свинцов заявил ТАСС, что мобильный интернет по соображениям безопасности может быть отключен в регионах в любую ночь, в том числе новогоднюю, но это не будет иметь негативных последствий.