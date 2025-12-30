Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Свинцов: домашний интернет будет работать в праздники без сбоев

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Широкополосный домашний интернет и Wi-Fi во всех регионах России будут работать без перебоев в новогодние праздники. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

Источник: Freepik

«Что касается домашнего интернета широкополосного, Wi-Fi, то здесь, я уверен, никаких ограничений не будет. Это как раз совершенно не требуется», — сказал Свинцов.

По его словам, все, кто захотят отправить поздравления или позвонить по видеозвонку, находясь дома, смогут это сделать без проблем. «Во всех регионах нашей страны широкополосный интернет, домашний, Wi-Fi, все это будет работать без сбоев. Инфраструктура уже многократно проверена. Перегрузок в принципе никаких ни разу не было», — добавил депутат.

Ранее Свинцов заявил ТАСС, что мобильный интернет по соображениям безопасности может быть отключен в регионах в любую ночь, в том числе новогоднюю, но это не будет иметь негативных последствий.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше