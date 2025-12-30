Омская область возглавила рейтинг Российского экспортного центра

Региональный экспортный центр опубликовал рейтинг регионов по итогам внедрения регионального экспортного стандарта в 2025 году. Омска область его возглавила.
В рейтинге оценивалось, насколько эффективно в регионах используются инструменты, направленные на обеспечение роста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров. В частности, рейтинг оценивает доступность инфраструктуры поддержки экспорта для бизнеса и дает представление об экспортном потенциале регионов.
Первую позицию в рейтинге Омская область удерживает с сентября. В число лидеров на этот раз также вошли Рязанская область и Камчатский край.
Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.Читать дальше