Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область возглавила рейтинг Российского экспортного центра

В рейтинге оценивались действия, направленные на прирост объема несырьевого экспорта.

Источник: Комсомольская правда

Региональный экспортный центр опубликовал рейтинг регионов по итогам внедрения регионального экспортного стандарта в 2025 году. Омска область его возглавила.

В рейтинге оценивалось, насколько эффективно в регионах используются инструменты, направленные на обеспечение роста объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров. В частности, рейтинг оценивает доступность инфраструктуры поддержки экспорта для бизнеса и дает представление об экспортном потенциале регионов.

Первую позицию в рейтинге Омская область удерживает с сентября. В число лидеров на этот раз также вошли Рязанская область и Камчатский край.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше