В Иркутской области вахтовикам выплатили долг по зарплате в 37 млн рублей

Прокуратура Ленинского района Иркутска выявила серьезные нарушения в одной из строительных компаний. Проверка показала, что с сентября 2025 года 179 работникам, трудившимся вахтовым методом, зарплату выплачивали не полностью. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, общая сумма долга превысила 37 миллионов рублей.
— Руководителю организации было внесено представление, а также заведено дело об административном правонарушении за неполную выплату зарплаты в срок, — пояснили правоохранители.
Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность перед работниками была полностью погашена, и они получили заработанные деньги.
