Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области вахтовикам выплатили долг по зарплате в 37 млн рублей

Руководителю организации было внесено представление.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура Ленинского района Иркутска выявила серьезные нарушения в одной из строительных компаний. Проверка показала, что с сентября 2025 года 179 работникам, трудившимся вахтовым методом, зарплату выплачивали не полностью. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, общая сумма долга превысила 37 миллионов рублей.

— Руководителю организации было внесено представление, а также заведено дело об административном правонарушении за неполную выплату зарплаты в срок, — пояснили правоохранители.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность перед работниками была полностью погашена, и они получили заработанные деньги.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области с 8 утра 29 декабря начал действовать особый противопожарный режим.