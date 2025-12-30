В Иркутской области вахтовикам выплатили долг по зарплате в 37 млн рублей

Прокуратура Ленинского района Иркутска выявила серьезные нарушения в одной из строительных компаний. Проверка показала, что с сентября 2025 года 179 работникам, трудившимся вахтовым методом, зарплату выплачивали не полностью. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, общая сумма долга превысила 37 миллионов рублей.