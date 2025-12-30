Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов выйдет на свободу 30 декабря

Формально, если дата освобождения приходится на выходной или праздничный день, человека отпускают накануне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Тверской области.
Напомним, в 2016 году Кировский суд Ярославля признал экс-мэра города Евгения Урлашова и его бывшего советника Алексея Лопатина виновными во взяточничестве. Урлашова приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей. Его советник Алексей Лопатин получил семь лет колонии.
