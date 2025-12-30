Ричмонд
Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов выйдет на свободу 30 декабря

Отбывающий наказание за взятки бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов покинет исправительную колонию № 1 в Твери 30 декабря. Его освобождают досрочно из-за совпадения официального срока с праздничными днями. Формально наказание должно было закончиться 2 января 2026 года.

Источник: Life.ru

Формально, если дата освобождения приходится на выходной или праздничный день, человека отпускают накануне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по Тверской области.

Напомним, в 2016 году Кировский суд Ярославля признал экс-мэра города Евгения Урлашова и его бывшего советника Алексея Лопатина виновными во взяточничестве. Урлашова приговорили к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 60 миллионов рублей. Его советник Алексей Лопатин получил семь лет колонии.

