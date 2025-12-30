Кибермошенники заманивают детей бесплатными играми: вот что происходит дальше

Кибермошенники устанавливают контроль над гаджетами под видом якобы помощников в поиске бесплатных игр и контента. В большинстве случаев их жертвами становятся дети и подростки. Схему преступников раскрыл заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
По словам Шейкина, пользователи оказываются в опасности после введения в поисковой строке запроса о скачивании бесплатных игр или доступе к платному контенту без регистрации.
«В социальных сетях и мессенджерах достаточно написать такие слова, и почти сразу откликается “помощник”. Он дружелюбен, говорит простыми словами, обещает “обойти систему” и присылает инструкцию. Главное условие — “ввести данные от его облачного аккаунта, чтобы все заработало”, — рассказал Шейкин ТАСС.
После введения этих данных преступник получает контроль над устройством и требует выкуп за восстановление доступа. Как правило, это небольшая сумма.
Шейкин призвал повышать цифровую грамотность детей и создавать для них такую среду, где ошибки не будут приводит к серьёзным последствиям.
Напомним, накануне новогодних праздников мошенники придумали новую схему обмана через новогодние поздравления.
Тем временем на борьбу с мошенниками вышли российские звёзды. Они разъясняют, как не попасться на уловки злоумышленников. Так, если для вас самым серьёзным авторитетом является Дмитрий Певцов, то вам сюда. Здесь актёр подробно расписывает методы аферистов и как не стать их жертвой в преддверии Нового года.
А вот до чего доводит аферистов супернаглость: они начали представляться опасными преступниками, угрожая и требуя деньги.