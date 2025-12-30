Врач указала на главные враги сосудов в привычных блюдах

Главные враги сосудов часто оказываются на нашем столе. Заведующая дневным стационаром Клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова рассказала KP.RU, какие продукты особенно опасны для сосудов.
«В переработанном мясе есть сочетание сразу нескольких факторов риска: высокое содержание вредных жиров, огромное количество соли, которая повышает давление, и наличие нитратов, повреждающих стенки сосудов», — пояснила Залетова.
По словам специалиста, наибольший вред наносят трансжиры (маргарин, фастфуд, выпечка, чипсы), избыток животных жиров, сахар и рафинированные углеводы. Сладкие напитки, белый хлеб и конфеты повышают уровень глюкозы в крови, из-за чего сосуды теряют эластичность.
«Итог от съеденного бутерброда с колбасой — это избыток глюкозы в крови, которая “карамелизует” белки в стенках сосудов, делая их жесткими и уязвимыми. А печень перерабатывает его излишки в “плохие” жиры», — отметила медик.
Ранее KP.RU писал, что новогоднее застолье может стать серьезным испытанием для желудка. Диетолог Людмила Соломатина перечислила продукты, которые чаще всего вредят пищеварению в праздники.