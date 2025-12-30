Диетолог Стародубова предупредила об опасности холодца

Холодец отличается высоким содержанием соли и насыщенных жиров, а их регулярное избыточное потребление грозит рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
— Холодец отличается высоким содержанием насыщенных жиров. Их в рационе питания не должно превышать 10 процентов от общей калорийности. Избыточное потребление насыщенных жиров связано с рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета, заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и суставов, — цитирует ее РИА Новости.
Мнение о том, что холодец полезен, потому что укрепляет связки и суставы, делает кожу более упругой за счет высокого содержания коллагена, не совсем верно, отметила специалист.
— Не совсем верным будет считать, что увеличение употребления пищевого коллагена будет способствовать преимущественному синтезу собственного коллагена, — сообщила диетолог.
Избыточное потребление соли может приводить к повышению артериального давления, поэтому рекомендовано употреблять около пяти граммов соли ежедневно.
Традиционному холодцу стоит предпочесть заливное из нежирного мяса курицы, индейки или рыбы, порекомендовала Стародубова в беседе с агентством.
