Диетолог Селезнева дала три совета по выбору красной икры в магазине

Польза красной и черной икры неоценима, однако важно выбрать качественный продукт. Диетолог Татьяна Селезнева в беседе с aif.ru рассказала, как правильно выбрать икру в магазине.
«Когда выбираете икру в магазине, тщательно проверяйте производителя. Он обычно указан на упаковке. Также нужно обратить внимание на то, не вздутая ли банка. На ней должен быть указан номер завода, срок годности. Все правила обязательно должны быть соблюдены», — подчеркнула она.
Говоря о пользе икры, диетолог отметила, что продукт содержит большое количество витаминов — А, D, Е. В красной икре может быть чуть больше белка — в некоторых сортах доходит до 30% от состава. В черной икре — больше полезных жиров.
Ранее диетолог Кованова сказала, как быстро сбросить вес после новогодних каникул.
Специалист отметила, что чем раньше человек вернется к обычному, не праздничному, режиму питания, тем проще ему будет вернуть свой изначальный вес.