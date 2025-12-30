Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 декабря

Стрельцам не стоит перенапрягаться и испытывать свой организм на прочность. Старайтесь избегать чрезмерных физических или умственных нагрузок и будьте бережны к себе. Если есть возможность делегировать утомительные задачи другим, обязательно воспользуйтесь ею. Если нет — проанализируйте список дел и решите, что можно отложить на более подходящее время. Не упустите шанс порадовать тех, кто вам дорог.