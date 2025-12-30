Россиянам рассказали, как купить недостающие пенсионные баллы: во сколько это обойдется

Опрос KP.RU продемонстрировал рост зарплат у россиян. Так, у более половины респондентов доходы за год увеличились на 10% и более. Из них 26% участников сообщили о росте зарплаты на 26%. При этом по последним данным Росстата, номинальная заработная плата в РФ выросла на 12,2%. Она составила 92,9 тысячи рублей. Реальные зарплаты увеличивались не так быстро. В августе 2025 года темпы роста замедлились до 3,8%. По итогам 2025 года рост реальных зарплат снизится до 3,4% против 9,7% в 2024 году.