Россиянам рассказали, как купить недостающие пенсионные баллы: во сколько это обойдется

Россиянам напомнили о возможности приобрести пенсионные баллы. Граждане также могут докупить недостающий трудовой стаж. В 2026 году один пенсионный балл будет стоить 65,6 тысячи рублей. Об этом оповестила депутат Госдумы Екатерина Стенякина в беседе с ТАСС.
Она уточнила, что россиянам иногда не хватает пенсионных баллов для начисления пенсии по старости. За год граждане могут получить до десяти таких коэффициентов. Кроме того, для назначения страховой пенсии требуется не менее 15 лет стажа.
«В 2026 году стоимость одного дополнительного пенсионного балла и года стажа составит 65,6 тыс. рублей», — рассказала Екатерина Стенякина.
Парламентарий пояснила, что граждане могут приобрести не более 8,7 балла за следующий год. Стоит отметить, что сейчас стоимость пенсионного коэффициента составляет 60,4 тысячи рублей.
«Надо помнить, что для заявителей (кроме самозанятых) существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем уплаты добровольных взносов», — добавила Екатерина Стенякина.
Депутат рассказала, как получить заветные баллы. Она сообщила, что для их покупки необходимо подать заявление на «Госуслугах» или в отделении Соцфонда. Обратиться могут россияне без официального трудоустройства.
Россиянам в 2026 году повысят пенсии, зарплаты и социальные выплаты. Их рост связан с увеличением прожиточного минимума. В 2026 году составит порядка 18 939 рублей. С 1 января в связи с этим проиндексируют страховые пенсии. В стране также вырастет минимальный размер оплаты труда. Он составит 27 093 рубля. Средняя пенсия по стране достигнет 25 696 рублей.
Опрос KP.RU продемонстрировал рост зарплат у россиян. Так, у более половины респондентов доходы за год увеличились на 10% и более. Из них 26% участников сообщили о росте зарплаты на 26%. При этом по последним данным Росстата, номинальная заработная плата в РФ выросла на 12,2%. Она составила 92,9 тысячи рублей. Реальные зарплаты увеличивались не так быстро. В августе 2025 года темпы роста замедлились до 3,8%. По итогам 2025 года рост реальных зарплат снизится до 3,4% против 9,7% в 2024 году.