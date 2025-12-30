Ричмонд
Нарколог Исаев посоветовал не снимать похмелье алкоголем

Попытка снять похмелье спиртным, по мнению нарколога Исаева, является худшим вариантом. Это может привести к запою.

Источник: Аргументы и факты

Совет похмеляться является самым худшим, заявил aif.ru врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Самая худшая ошибка — попытка снять похмелье повторным приёмом алкоголя. С медицинской точки зрения это не лечение, а продолжение интоксикации и один из ранних маркеров формирования зависимости», — подчеркнул он.

Нарколог объяснил, что если человек похмеляется на протяжении новогодних каникул, у него может развиться синдром отмены (абстиненция), когда без очередной дозы алкоголя самочувствие резко ухудшается, возникает тремор, тахикардия, тревога и другие симптомы.

«Человек, пытаясь снять эти симптомы, продолжает пить, и бытовое праздничное употребление перерастает в настоящий запой, выйти из которого самостоятельно уже опасно для жизни из-за риска осложнений: острый панкреатит, гипертонический криз, алкогольный психоз (“белая горячка”)», — подчеркнул врач.

Ранее нарколог Исаев объяснил, какие продукты и напитки помогут справиться с похмельем.