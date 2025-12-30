Нарколог Исаев посоветовал не снимать похмелье алкоголем

Нарколог объяснил, что если человек похмеляется на протяжении новогодних каникул, у него может развиться синдром отмены (абстиненция), когда без очередной дозы алкоголя самочувствие резко ухудшается, возникает тремор, тахикардия, тревога и другие симптомы.