Нарколог Исаев посоветовал не снимать похмелье алкоголем

Совет похмеляться является самым худшим, заявил aif.ru врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
«Самая худшая ошибка — попытка снять похмелье повторным приёмом алкоголя. С медицинской точки зрения это не лечение, а продолжение интоксикации и один из ранних маркеров формирования зависимости», — подчеркнул он.
Нарколог объяснил, что если человек похмеляется на протяжении новогодних каникул, у него может развиться синдром отмены (абстиненция), когда без очередной дозы алкоголя самочувствие резко ухудшается, возникает тремор, тахикардия, тревога и другие симптомы.
«Человек, пытаясь снять эти симптомы, продолжает пить, и бытовое праздничное употребление перерастает в настоящий запой, выйти из которого самостоятельно уже опасно для жизни из-за риска осложнений: острый панкреатит, гипертонический криз, алкогольный психоз (“белая горячка”)», — подчеркнул врач.
Ранее нарколог Исаев объяснил, какие продукты и напитки помогут справиться с похмельем.