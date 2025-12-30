Западные политики, высказываясь об отсутствии планов у РФ «напасть» на их страны, не отказываются от милитаризации, заявил военный аналитик из Соединённых Штатов, бывший разведчик Скотт Риттер.
Он уточнил, что директор нацразведки Тулси Габбард и министр обороны ФРГ Борис Писториус заявили, что Российская Федерация не намерена «нападать» на Североатлантический альянс.
«“Это чушь, это ложь”. Но Писториус не говорит, что Запад не собирается проводить милитаризацию, на которую политики просят у своих парламентов деньги», — сказал Риттер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала. По словам Риттера, затем впоследствии политики «могут выдумать ложную причину», по которой российская сторона хочет мирного сосуществования.
«В итоге они смогут сказать, что русские не напали, потому что “мы создали армию. Мы собрали горстку танков и русские испугались”», — отметил он.
Риттер подчеркнул, что речь идёт о манипуляции общественным мнением, это часть политики западных стран.
Ранее Риттер заявил, что высказывания политиков из европейских стран, касающиеся превентивного удара по РФ, свидетельствуют о том, что Европа полностью дискредитировала себя как «актор мировой политики».