В Госдуме хотят упростить присвоение звания «Ветеран труда»

В России могут упростить присвоение звания «Ветеран труда». С соответствующим предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.
Депутат назвал действующую систему присвоения звания несовершенной и забюрократизированной.
«Мы предлагаем на федеральном уровне присваивать его женщинам с 40-летним трудовым стажем, мужчинам со стажем 45 лет. Крайне важно сохранить звание всем, кто получили его в регионах», — цитирует Миронова РИА Новости.
Накануне депутат ГД Игорь Антропенко предложил дать ветеранам труда право выйти на пенсию на год раньше стандартного пенсионного возраста в России.
Напомним, список льгот для россиянок, удостоенных звания «Мать-героиня», будет расширен с 1 января 2026 года.
Также сообщалось, что в России могут ввести безусловный базовый доход.