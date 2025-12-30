Ричмонд
В Госдуме хотят упростить присвоение звания «Ветеран труда»

Миронов: Ветеранами труда должны быть женщинам со стажем 40 и мужчины — 45 лет.

Источник: Комсомольская правда

В России могут упростить присвоение звания «Ветеран труда». С соответствующим предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов.

Депутат назвал действующую систему присвоения звания несовершенной и забюрократизированной.

«Мы предлагаем на федеральном уровне присваивать его женщинам с 40-летним трудовым стажем, мужчинам со стажем 45 лет. Крайне важно сохранить звание всем, кто получили его в регионах», — цитирует Миронова РИА Новости.

Накануне депутат ГД Игорь Антропенко предложил дать ветеранам труда право выйти на пенсию на год раньше стандартного пенсионного возраста в России.

Напомним, список льгот для россиянок, удостоенных звания «Мать-героиня», будет расширен с 1 января 2026 года.

Также сообщалось, что в России могут ввести безусловный базовый доход.