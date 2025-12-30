Альпаки из Чили в Хабаровске привыкают к дальневосточной зиме

— Мы ведем постоянный мониторинг состояния животных. Важно увидеть, как они переносят наши январские температуры. Пока всё отлично. Альпаки привычны к снегу, так как зачастую живут в высокогорье, поэтому прогулки на свежем воздухе идут им на пользу, — уточняет главный зоотехник зоосада «Приамурский» Александр Чупров.