Альпаки из Чили в Хабаровске привыкают к дальневосточной зиме

Альпаки, прибывшие в зоосад «Приамурский» под Хабаровском, постепенно привыкают к хабаровской зиме. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», новые пушистые обитатели уже успешно прошли карантин и теперь порой их можно увидеть на «Домашней ферме».
— Мы ведем постоянный мониторинг состояния животных. Важно увидеть, как они переносят наши январские температуры. Пока всё отлично. Альпаки привычны к снегу, так как зачастую живут в высокогорье, поэтому прогулки на свежем воздухе идут им на пользу, — уточняет главный зоотехник зоосада «Приамурский» Александр Чупров.
При плохой и особенно морозной погоде альпаки находятся в теплом пространстве, а при благоприятной — совершают прогулки. Ежедневно с 13 часов по 15−30 минут.
Напомним, недавно в учреждение доставили еще одного пушистого новичка — ламу из Комсомольска-на-Амуре.