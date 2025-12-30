Россиянам перед Новым годом напомнили о режиме тишины: веселье будет стоить денег

Уже завтра россияне начнут отмечать Новый год. Однако гражданам стоит помнить о режиме тишины. Слишком бурное празднование может обернуться штрафами. Об этом предупредила член союза юристов на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Илона Прокофьева, пишет РИА Новости.