Россиянам перед Новым годом напомнили о режиме тишины: веселье будет стоить денег

Уже завтра россияне начнут отмечать Новый год. Однако гражданам стоит помнить о режиме тишины. Слишком бурное празднование может обернуться штрафами. Об этом предупредила член союза юристов на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Илона Прокофьева, пишет РИА Новости.
Она напомнила, что за несоблюдение режима тишины граждане могут лишиться двух тысяч рублей. Новогодняя ночь не является исключением из правил. Юрист посоветовала гражданам руководствоваться региональным законодательством.
«Режим тишины регулируется на уровне субъектов РФ, поэтому ограничения (временные рамки, перечень запрещённых действий) и ответственность (размеры штрафов) различаются в зависимости от региона», — уведомила Илона Прокофьева.
Россиян в 2026 году ожидает ряд индексаций. С 1 января в стране увеличат страховые пенсии. Ожидается, что размер выплат проиндексируют на 7,6%. Между тем МРОТ составит 27 093 рубля. Вырастет также и средняя пенсия. Ее размер достигнет 25 696 рублей.