Эксперт объяснила, почему молочная каша теряет полезный микроэлемент при варке

Каша на молоке кажется полезным и привычным блюдом, но при неправильном приготовлении она может терять важные микроэлементы. Один из них — йод, который особенно нужен для нормальной работы щитовидной железы. Доктор технических наук, замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия — филиала ФНЦ пищевых систем им. Горбатова Елена Топникова рассказала KP.RU, что происходит с йодом при варке молока.