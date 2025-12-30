Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснила, почему молочная каша теряет полезный микроэлемент при варке

Доктор наук Топникова: Йод может разрушаться при длительном нагревании молока.

Источник: Комсомольская правда

Каша на молоке кажется полезным и привычным блюдом, но при неправильном приготовлении она может терять важные микроэлементы. Один из них — йод, который особенно нужен для нормальной работы щитовидной железы. Доктор технических наук, замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия — филиала ФНЦ пищевых систем им. Горбатова Елена Топникова рассказала KP.RU, что происходит с йодом при варке молока.

«Йод может разрушаться при длительном нагревании молока при высокой температуре, особенно при кипячении. При этом часть элемента может испаряться или переходить в неактивные формы, что снижает биологическую доступность», — пояснила Топникова.

По словам эксперта, именно поэтому длительная варка молочных каш не всегда идет на пользу. Чем дольше молоко кипит, тем меньше полезных веществ в нем остается, даже если само блюдо выглядит привычно и сытно.

Чтобы сохранить максимум йода, специалист посоветовала избегать долгого кипячения и сильного перегрева молока. Кстати, такой принцип давно используют и в пищевой промышленности. При производстве молочных продуктов чаще применяют щадящую пастеризацию с минимальным временем нагрева.

Ранее уролог Гурген Мартиросян предупредил, что избыток мяса и молочных продуктов в рационе может привести к образованию камней в почках.