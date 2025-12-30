Юрист Прокофьева предупредила россиян о штрафах за шум в новогоднюю ночь

Применять пиротехнику запрещено во дворах многоквартирных домов, так как заряды могут попасть на балконы или в окна. Также фейерверки часто превышают установленный уровень шума, поэтому россиянам нужно соблюдать региональные законы о тишине. Об этом сообщил юрист Иван Соловьев.