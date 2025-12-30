Юрист Прокофьева предупредила россиян о штрафах за шум в новогоднюю ночь

Гражданам за шумное празднование Нового года может грозить штраф до двух тысяч рублей. Об этом сообщила юрист, член союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов РФ Илона Прокофьева.
— Режим тишины регулируется на уровне субъектов России, поэтому ограничения (временные рамки, перечень запрещенных действий) и ответственность (размеры штрафов) различаются в зависимости от региона. В большинстве из них новогодняя ночь не является основанием для отступления от установленных правил, — цитирует ее РИА Новости.
По словам специалиста, во многих российских регионах, включая Москву, законодательство не предусматривает специальных исключений для новогодней ночи с 31 декабря на 1 января, поэтому ограничения на шум остаются в силе.
За нарушение положений о тишине для физических лиц, как правило, предусмотрены штрафы от 500 до 2000 рублей за первое нарушение. Юридическим и должностным лицам грозят более крупные взыскания, размеры которых определяются законодательством региона, сказано в статье.
Применять пиротехнику запрещено во дворах многоквартирных домов, так как заряды могут попасть на балконы или в окна. Также фейерверки часто превышают установленный уровень шума, поэтому россиянам нужно соблюдать региональные законы о тишине. Об этом сообщил юрист Иван Соловьев.