Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вандал сломал ёлку во дворе дома на Стартовой в Новосибирске

Жители одной и новосибирских многоэтажек столкнулись со случаем вандализма. Молодой человек сломал и унёс к себе домой живую ёлку, росшую во дворе.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black», инцидент произошёл на улице Стартовой, 1. Камеры запечатлели, как молодой человек, раскачиваясь на дереве, сломал его пополам, после чего удалился с добычей.

«Его, судя по всему, волнует лишь красота в собственной квартире, а на улице, по его мнению, можно творить что угодно», — говорится в посте.

Сейчас жильцы активно пытаются вычислить личность этого «праздничного воришки».

Ранее Сиб.фм писал о том, что вандалы испортили ёлки на аллее Друзей в Новосибирске.