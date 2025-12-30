Вандал сломал ёлку во дворе дома на Стартовой в Новосибирске

Как сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black», инцидент произошёл на улице Стартовой, 1. Камеры запечатлели, как молодой человек, раскачиваясь на дереве, сломал его пополам, после чего удалился с добычей.
«Его, судя по всему, волнует лишь красота в собственной квартире, а на улице, по его мнению, можно творить что угодно», — говорится в посте.
Сейчас жильцы активно пытаются вычислить личность этого «праздничного воришки».
