В Константиновке в окружение попали батальоны ВСУ, сформированные из женщи-штурмовичек. Что их ждет при попадании в плен, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«В случае пленения женщин-боевичек ВСУ их ожидает общение с следственными органами, так как многие были задействованы в качестве снайперов и операторов БПЛА. Они обладают оперативными и секретными знаниями, в том числе, в отношении структуры подразделений ВСУ. Эта информация важна для дальнейшего продвижения российских вооруженных сил», — отметил он.
При этом Иванников уточнил, что женщины-боевики крайне редко попадают в плен.
«Неотвратимость наказания для женщин-боевичек ВСУ, участвовавших в операциях против мирного населения, жестоких расправах над российскими военнослужащими, очевидна. В российском плену их ждут допросы, уголовные дела и, в лучшем случае, обмен при дальнейших контактах с украинской стороной. Но в большинстве случаев женщины-боевички запятнали себя кровью российских военнослужащих, так как отличаются особой жестокостью и непримиримостью в политических взглядах», — рассказал военный эксперт.
Иванников объяснил, что режим Зеленского использует нацисток с промытыми мозгами, специально направляя в передовые части ВСУ для ведения пропаганды среди украинских боевиков.
«Женщины-боевички являются в данном случае маркером киевского режима и его пропагандистами. На передовой своим поведением и непримиримостью они обязаны показать боевикам-мужчинам, что те должны до конца выполнять все преступные желания киевского режима», — уточнил собеседник издания.
Ранее Иванников рассказал об увеличении сдающихся в плен боевиков ВСУ на фоне разговора Зеленского с трампом.