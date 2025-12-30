Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горячий приём: офицер рассказал, что сделают с женщинами из ВСУ в плену

Женщины-боевички ВСУ, попадая в плен ВС РФ, передают важную информацию, которая способствует продвижению наших подразделений, рассказал подполковник запаса Иванников.

Источник: Аргументы и факты

В Константиновке в окружение попали батальоны ВСУ, сформированные из женщи-штурмовичек. Что их ждет при попадании в плен, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«В случае пленения женщин-боевичек ВСУ их ожидает общение с следственными органами, так как многие были задействованы в качестве снайперов и операторов БПЛА. Они обладают оперативными и секретными знаниями, в том числе, в отношении структуры подразделений ВСУ. Эта информация важна для дальнейшего продвижения российских вооруженных сил», — отметил он.

При этом Иванников уточнил, что женщины-боевики крайне редко попадают в плен.

«Неотвратимость наказания для женщин-боевичек ВСУ, участвовавших в операциях против мирного населения, жестоких расправах над российскими военнослужащими, очевидна. В российском плену их ждут допросы, уголовные дела и, в лучшем случае, обмен при дальнейших контактах с украинской стороной. Но в большинстве случаев женщины-боевички запятнали себя кровью российских военнослужащих, так как отличаются особой жестокостью и непримиримостью в политических взглядах», — рассказал военный эксперт.

Иванников объяснил, что режим Зеленского использует нацисток с промытыми мозгами, специально направляя в передовые части ВСУ для ведения пропаганды среди украинских боевиков.

«Женщины-боевички являются в данном случае маркером киевского режима и его пропагандистами. На передовой своим поведением и непримиримостью они обязаны показать боевикам-мужчинам, что те должны до конца выполнять все преступные желания киевского режима», — уточнил собеседник издания.

Ранее Иванников рассказал об увеличении сдающихся в плен боевиков ВСУ на фоне разговора Зеленского с трампом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше