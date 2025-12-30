Онищенко хочет, чтобы россияне отказались от новогодних каникул

Самым лучшим способом для россиян провести новогодние каникулы может стать выход на работу уже 2 января. С таким предложением выступил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Онищенко призвал россиян не уезжать на новогодние праздники в дальнее зарубежье.
«Если вы уедете куда-нибудь в Таиланд, то вы точно не отдохнете, вы заболеете и будете два месяца восстанавливаться», — сказал эксперт в интервью РИА Новости.
По словам академика, лучше вообще отказаться от новогодних каникул.
«Самый лучший способ — 30 декабря уйти во второй половине дня пораньше с работы, встретить Новый год, отоспаться и 2 января прийти на работу», — заявил Онищенко.
Ранее Онищенко призвал россиян перейти на шестидневную рабочую неделю, подчеркнув, что такое изменение не должно сказаться на их здоровье.
Тем временем психотерапевт Петелин рассказал, что делать, если Новый год проходит на работе.
Также россиянам напомнили, как оплачивается работа в новогодние праздники.