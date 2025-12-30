Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские краеведы подали апелляцию по делу о Тарских воротах

Объект является одной из самых узнаваемых достопримечательностей города.

Источник: Аргументы и факты

Тарские ворота в центре Омска вновь стали объектом судебных разбирательств. Омское отделение ВООПиК подало апелляцию на решение об отказе признания права собственности общества на объект.

Как утверждают в ВООПиК, ворота были отреставрированы на средства и по инициативе отделения на благотворительные средства. Почти три десятка лет там проводили экскурсии и культурные мероприятия. Теперь краеведы хотят защитить достопримечательность от муниципальных служб, которые добиваются права на исторический объект, отмечая, что город в своë время снëс ворота и не предпринял усилий к их восстановлению.

Ранее мы писали, что изображение Тарских ворот нанесли в числе прочих достопримечательностей на снежно‑ледяную композицию, представленную Омском на Международном китайско‑российско‑монгольском фестивале в Маньчжурии.