Омские краеведы подали апелляцию по делу о Тарских воротах

Как утверждают в ВООПиК, ворота были отреставрированы на средства и по инициативе отделения на благотворительные средства. Почти три десятка лет там проводили экскурсии и культурные мероприятия. Теперь краеведы хотят защитить достопримечательность от муниципальных служб, которые добиваются права на исторический объект, отмечая, что город в своë время снëс ворота и не предпринял усилий к их восстановлению.