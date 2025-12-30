Омские краеведы подали апелляцию по делу о Тарских воротах

Тарские ворота в центре Омска вновь стали объектом судебных разбирательств. Омское отделение ВООПиК подало апелляцию на решение об отказе признания права собственности общества на объект.
Как утверждают в ВООПиК, ворота были отреставрированы на средства и по инициативе отделения на благотворительные средства. Почти три десятка лет там проводили экскурсии и культурные мероприятия. Теперь краеведы хотят защитить достопримечательность от муниципальных служб, которые добиваются права на исторический объект, отмечая, что город в своë время снëс ворота и не предпринял усилий к их восстановлению.
Ранее мы писали, что изображение Тарских ворот нанесли в числе прочих достопримечательностей на снежно‑ледяную композицию, представленную Омском на Международном китайско‑российско‑монгольском фестивале в Маньчжурии.