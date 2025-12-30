В Новосибирской области за неделю уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 22,6%

Роспотребнадзор напоминает, что, чтобы защитить себя и окружающих, нужно соблюдать несколько правил: использовать маски, при нахождении в местах с большим скоплением людей, сократить время пребывания в людных местах и на массовых мероприятиях, регулярно мыть руки теплой водой с мылом или использовать дезинфицирующие средства, поддерживать чистоту в доме, проводя влажную уборку и обеспечивая регулярное проветривание, а также укреплять свой организм посредством здорового образа жизни.