В Новосибирской области за неделю уровень заболеваемости ОРВИ снизился на 22,6%

По итогам прошедшей недели в Новосибирской области зафиксировано снижение уровня заболеваемости ОРВИ на 22,6%. Также отмечено сокращение числа заболевших гриппом на 16,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.
— Лабораторный мониторинг выявил три основных штаммов вируса гриппа, циркулирующих на территории региона: грипп типа А (нетипированных); грипп типа А (H3N2) и грипп типа B. Данные мониторинга подтверждают эффективность вакцины против циркулирующих штаммов гриппа, — уточнили в пресс-службе.
Роспотребнадзор напоминает, что, чтобы защитить себя и окружающих, нужно соблюдать несколько правил: использовать маски, при нахождении в местах с большим скоплением людей, сократить время пребывания в людных местах и на массовых мероприятиях, регулярно мыть руки теплой водой с мылом или использовать дезинфицирующие средства, поддерживать чистоту в доме, проводя влажную уборку и обеспечивая регулярное проветривание, а также укреплять свой организм посредством здорового образа жизни.