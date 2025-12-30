Дождь в Астане: коммунальщики столицы перешли на усиленный режим работы

В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Они проводят обработку проезжей части, тротуаров и пешеходных зон противогололедными материалами круглосуточно.
Горожан и гостей столицы просят соблюдать меры предосторожности: быть внимательными при передвижении по улицам, особенно при переходе проезжей части, выбирать нескользящую обувь и по возможности избегать дальних поездок.
Водителям рекомендуется учитывать ухудшение видимости и скользкое дорожное покрытие, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также необходимо проверить техническое состояние автомобилей и соответствие шин погодным условиям.
При возникновении чрезвычайных ситуаций астанчанам следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.