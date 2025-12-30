Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дождь в Астане: коммунальщики столицы перешли на усиленный режим работы

Ночью на Астану обрушились осадки в виде дождя. Из-за ухудшения погодных условий коммунальщики столицы перешли на усиленный режим работы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Источник: Nur.kz

В связи с ухудшением погодных условий коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Они проводят обработку проезжей части, тротуаров и пешеходных зон противогололедными материалами круглосуточно.

Горожан и гостей столицы просят соблюдать меры предосторожности: быть внимательными при передвижении по улицам, особенно при переходе проезжей части, выбирать нескользящую обувь и по возможности избегать дальних поездок.

Водителям рекомендуется учитывать ухудшение видимости и скользкое дорожное покрытие, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также необходимо проверить техническое состояние автомобилей и соответствие шин погодным условиям.

При возникновении чрезвычайных ситуаций астанчанам следует обращаться в экстренные службы по номеру 112.