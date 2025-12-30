Адвокат Жмурко заявил, что Долину могут выселить принудительно со взломом дверей

Если народная артистка РФ Лариса Долина добровольно не выселится из проданной столичной квартиры, то ее могут выселить принудительно. Об этом сообщила адвокат по жилищным делам Светлана Жмурко.
— Сторона владелицы квартиры Полины Лурье в этом случае должна будет получить в суде исполнительный лист и передать его в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства. После этого Долиной должны дать еще несколько дней на выселение, — цитирует ее «КП».
По словам адвоката, приставы после этого имеют право взломать дверь и потребовать от жильцов покинуть помещение с вещами. Но это возможно сделать только в рабочие дни.
— В длинные праздничные выходные судебные приставы не будут открывать производство, а если успеют, то выселение возможно только после праздников, — отметила Жмурко в беседе с изданием.
Ранее адвокат Анастасия Свириденко сообщила, что Долина отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу Полины Лурье. По ее словам, певица якобы заявила, что ее семья съедет не раньше 5 января.