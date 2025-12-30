В Омске нашли три лучших бомбоубежища

Для сравнения, в прошлом году на первых местах оказались укрытия администрации Советского округа, «Омск РТС» и «Ростелеком», а в 2023 году лучшими были признаны защитные сооружения РЖД, омского аэропорта, НИИ приборостроения и ЦКБА завода имени Баранова.