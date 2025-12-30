Ричмонд
В Омске нашли три лучших бомбоубежища

В мэрии подвели итоги конкурса на лучшее защитное сооружение Омска.

Источник: Om1 Омск

Мэрия Омска подвела итоги ежегодного конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны. В этом году победителями стали укрытия трёх предприятий, а именно: бомбоубежище ТЭЦ-4, БСМП № 1 и «Управление по обеспечению деятельности администрации Омска».

ТЭЦ-4 заняла первое место, второй результат у БСМП № 1, а на третьем месте оказалось казённое учреждение «Управление по обеспечению деятельности администрации Омска». Представителей этих организаций наградят дипломами.

Для сравнения, в прошлом году на первых местах оказались укрытия администрации Советского округа, «Омск РТС» и «Ростелеком», а в 2023 году лучшими были признаны защитные сооружения РЖД, омского аэропорта, НИИ приборостроения и ЦКБА завода имени Баранова.

Согласно правилам конкурса, при оценке защитных сооружений комиссия учитывает такие параметры, как герметичность, отсутствие проёмов, исправность дверей и другие важные характеристики.