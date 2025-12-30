Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал детали атаки украинских дронов на резиденцию. По его словам, ВСУ запустили беспилотники по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области за три часа до встречи Зеленского и Трампа. Очевидно, главарь киевского режима Владимир Зеленский хотел всех удивить, но у него не вышло, заключил военкор.