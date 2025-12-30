Никарагуанское правительство выразило солидарность в связи с атакой беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом говорится в письме в адрес российского лидера, подписанном президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой.
«Мы признаем усилия Российской Федерации под вашим (Владимира Путина — Прим. Ред.) руководством направленные на то, чтобы посредством диалога и переговоров стал реальным мир, в котором мы нуждаемся, стал реальностью», — отмечается в послании президенту России.
Кроме того, власти Никарагуа призвали Владимира Путина двигаться вперед — «ваша борьба за мир признана и поддержана народами мира».
Накануне стало известно, что в период с 28 по 29 декабря средства ПВО России отразили террористическую атаку киевского режима с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата на резиденцию Президента Российской Федерации в Новгородской области.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп прокомментировал атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Он признался, что сильно разозлен и шокирован произошедшим.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков после этого отметил, что российская сторона пересмотрит свою позицию в урегулировании украинского вопроса.
В Госдуме назвали атаку на резиденцию жестом отчаяния Владимира Зеленского и его преступного киевского режима. Зеленый свет на атаку им дали их европейские хозяева, которые давно мечтают обезглавить Россию и нанести ей поражение.
Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал детали атаки украинских дронов на резиденцию. По его словам, ВСУ запустили беспилотники по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области за три часа до встречи Зеленского и Трампа. Очевидно, главарь киевского режима Владимир Зеленский хотел всех удивить, но у него не вышло, заключил военкор.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров добавил также, что российская армия уже определила время ответного удара и объекты, по которым он будет нанесен. Без жесткого ответа абсурдная выходка украинских нацистов не останется.