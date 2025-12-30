Муниципальные парковки Владивостока станут бесплатными на время новогодних каникул

Все муниципальные парковочные пространства Владивостока будут работать в режиме праздников с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, сообщила пресс-служба «Цифрового Приморья».
«Оплата за парковочные сессии взыматься не будет. Это касается как парковочных участков на улично-дорожной сети, так и закрытых парковок», — говорится в сообщении.
Начиная с 10 января 2026 года на закрытых парковках на Светланской, 22 и Уткинской будут вновь функционировать шлагбаумы. Однако парковки останутся бесплатными и продолжат работать по правилам выходного дня. Въезд и выезд в этот период будут осуществляться по парковочным талонам.
Напомним, большую парковку в центре Владивостока закрыли на два дня из-за новогоднего салюта.