В Иркутске врачи прооперировали пациентку с множеством камней в желчном пузыре

Как сообщил в своем тг-канале (18+) детский хирург Юрий Козлов, воспаление желчного пузыря у пациентки сочеталось с множественными конкрементами. Камни находились как в самом пузыре, так и в протоках. Один из них блокировал отток желчи, находясь в устье фатерова сосочка.