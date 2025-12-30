Ричмонд
В Иркутске врачи прооперировали пациентку с множеством камней в желчном пузыре

Специалисты применяли малоинвазивные методики.

Источник: Соцсети

IrkutskMedia, 30 декабря. Врачи Иркутской областной детской клинической больницы провели операцию пациентке с желчнокаменной болезнью и осложненным холециститом. Специалисты применяли малоинвазивные методики.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) детский хирург Юрий Козлов, воспаление желчного пузыря у пациентки сочеталось с множественными конкрементами. Камни находились как в самом пузыре, так и в протоках. Один из них блокировал отток желчи, находясь в устье фатерова сосочка.

Сначала врачи эндоскопически удалили камень, восстановив проходимость протока. На третьи сутки они провели лапароскопическую холецистэктомию.

«Операция в условиях активного воспаления — всегда повышенная сложность. Но именно современные малоинвазивные методики позволяют через минимальные доступы выполнить вмешательство максимально точно, безопасно и с минимальным дискомфортом для пациента в послеоперационном периоде», — подчеркнул Юрий Козлов.

Ранее агентство сообщало, что в отделении микрохирургии Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы (ИОКБ) провели редкую и технически сложную операцию. 12-летнему подростку из Осинского района успешно реплантировали (приживили) указательный палец левой руки, полностью отрубленный в результате бытовой травмы.