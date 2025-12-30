Суд отказал банку во взыскании долга с жертвы мошенников в Ангарске

Ангарский городской суд ранее установил, что мужчина стал жертвой мошенников в июне 2022 года. Злоумышленники позвонили ему под видом сотрудников сотового оператора и под предлогом «тестирования сети» убедили выполнить команды на телефоне для переадресации связи. В этот период неизвестные оформили на его имя несколько кредитов и списали с банковской карты около 2 млн рублей, переведя деньги третьим лицам.