Суд отказал банку во взыскании долга с жертвы мошенников в Ангарске

IrkutskMedia, 30 декабря. Суд апелляционной инстанции в Иркутской области оставил без изменения решение Ангарского городского суда, которым банку было отказано во взыскании кредитной задолженности с местного жителя, признавшегося потерпевшим по делу о мошенничестве, поскольку заем был оформлен без его согласия и фактического получения средств, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции.
Ангарский городской суд ранее установил, что мужчина стал жертвой мошенников в июне 2022 года. Злоумышленники позвонили ему под видом сотрудников сотового оператора и под предлогом «тестирования сети» убедили выполнить команды на телефоне для переадресации связи. В этот период неизвестные оформили на его имя несколько кредитов и списали с банковской карты около 2 млн рублей, переведя деньги третьим лицам.
Осознав произошедшее, ангарчанин обратился в правоохранительные органы и был признан потерпевшим по возбужденному уголовному делу. Позже, узнав, что банк подал иск о взыскании задолженности, мужчина заявил встречные требования, указав, что кредитный договор он не заключал, заявок через мобильное приложение не подавал, распоряжений о переводе средств не давал и денег по договору не получал.
Суд первой инстанции встал на сторону ответчика, указав, что банк как профессиональный участник финансовых отношений должен был усомниться в характере совершаемых операций и провести дополнительную проверку действительной воли клиента, особенно с учетом роста мошенничества в банковской сфере. Кредитный договор был признан недействительным.
Банк обжаловал это решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда поддержала выводы Ангарского городского суда и оставила апелляционную жалобу без удовлетворения.
Ранее Верховный суд России признал недействительным кредитный договор, оформленный мошенниками на имя клиентки одного из крупных банков. Злоумышленники получили доступ к её счёту, переоформив номер телефона и оформив онлайн-кредит на сумму 265 тысяч рублей.
В итоге суд встал на сторону потерпевшей, несмотря на первоначальные отказы нижестоящих инстанций. Верховный суд РФ отметил, что банки несут ответственность за безопасность онлайн-операций и должны проявлять бдительность при выдаче дистанционных кредитов, особенно если средства сразу переводятся на сторонние счета.
Данное решение может послужить примером для защиты прав потребителей в случаях онлайн-мошенничества.