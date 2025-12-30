В Комсомольске‑на‑Амуре прошёл первый фестиваль «Не просто бренд…»

В Комсомольске‑на‑Амуре состоялось знаковое событие для регионального бизнеса — первый бизнес‑фестиваль «Не просто бренд, а предпринимательская культура», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие стало праздничной выставкой‑продажей, где свои товары продемонстрировали участники губернаторского проекта «Сделано в Хабаровском крае».
Фестиваль не просто объединил местных производителей — он создал эффективную площадку для продвижения региональной продукции и внёс вклад в формирование предпринимательской культуры Хабаровского края. Поддержка мероприятия осуществлялась центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство»), инициированного Владимиром Путиным.
«Хабаровский край славится талантливыми мастерами, умными, грамотными и успешными предпринимателями, — отметила директор краевого центра “Мой бизнес” Ксения Прохорова. — Фестиваль стал ярким, по‑настоящему значимым событием для всех предпринимателей края, особенно для Комсомольска‑на‑Амуре, где мероприятие прошло впервые. Участие в фестивале дало возможность участникам проекта “Сделано в Хабаровском крае” ещё раз заявить о себе, продемонстрировав свою продукцию широкому кругу жителей края».
На выставке‑продаже представили свои товары известные в регионе производители: креативной молодёжной и спортивной одежды, текстиля и школьной формы, сувениров с использованием 3D‑печати, предметов декора из плетёной бумажной лозы.
Предприниматели поделились впечатлениями от участия. Основатель бренда Татьяна Брамарецкая поблагодарила организаторов за «тёплый, яркий и по‑настоящему новогодний фестиваль»: «Это не просто выставка, а настоящая поддержка местных брендов. Спасибо, что создаёте пространство, где креатив встречается с возможностями».
Одна из компаний, участвовавшая в фестивале впервые, также отметила его преимущества: «Во‑первых, это возможность участия в таком мероприятии перед праздниками, когда люди настроены на покупку подарков. Во‑вторых, участие абсолютно бесплатное. Всё это — отличная возможность для продвижения. Очень хорошо, что мы, предприниматели края, получили шанс продвигаться под единым брендом “Сделано в Хабаровском крае”, можем идти дальше, развиваться и развивать наш край».
Помимо деловой программы, фестиваль создал праздничное настроение благодаря культурно‑развлекательным мероприятиям: шоу с розыгрышами призов, викторинам и интерактивным играм для детей и взрослых.
Сегодня в проекте «Сделано в Хабаровском крае» участвуют уже 108 предприятий. Им доступна комплексная система поддержки по поручению губернатора края — от продвижения до льготного финансирования. Фестиваль стал ещё одной формой такой поддержки.
Узнать, как стать участником проекта «Сделано в Хабаровском крае» и на какие бонусы можно претендовать, можно в филиале центра «Мой бизнес»: телефон: 8 800 555‑39‑09; адрес: г. Комсомольск‑на‑Амуре, пр‑т Первостроителей, 22, корп. 2, оф. 1.