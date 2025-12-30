Илья Авербух в Перми открыл новый каток на эспланаде и 8,5-метровую горку

Фигурист Илья Авербух побывал в Перми на открытии «Бионорд Катка» и 8,5-метровой горки для сноуборда, лыж и тюбинга на эспланаде, а также провёл открытый мастер-класс, рассказал губернатор Прикамья Дмитрия Махонин.
Каток на площади перед Театром-Театром шире, чем раньше, к тому же теперь там есть дорожка для кёрлинга. Кроме того, на эспланаде теперь есть горка высотой 8,5 метра для катания на сноуборде, горных лыжах и тюбинге. По словам губернатора, для детей и новичков на месте будут работать инструкторы.
Открытие стало и началом Фестиваля зимнего спорта, продюсером которого является Илья Авербух. В этом году его частью станет проект «Народный Ледниковый», в ходе которого фигуристы-любители смогут продемонстрировать свои умения наставникам-профессионалам, а также широкой аудитории.