Илья Авербух в Перми открыл новый каток на эспланаде и 8,5-метровую горку

Теперь в центре города можно кататься на горных лыжах и сноуборде.

Источник: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

Фигурист Илья Авербух побывал в Перми на открытии «Бионорд Катка» и 8,5-метровой горки для сноуборда, лыж и тюбинга на эспланаде, а также провёл открытый мастер-класс, рассказал губернатор Прикамья Дмитрия Махонин.

Каток на площади перед Театром-Театром шире, чем раньше, к тому же теперь там есть дорожка для кёрлинга. Кроме того, на эспланаде теперь есть горка высотой 8,5 метра для катания на сноуборде, горных лыжах и тюбинге. По словам губернатора, для детей и новичков на месте будут работать инструкторы.

Открытие стало и началом Фестиваля зимнего спорта, продюсером которого является Илья Авербух. В этом году его частью станет проект «Народный Ледниковый», в ходе которого фигуристы-любители смогут продемонстрировать свои умения наставникам-профессионалам, а также широкой аудитории.