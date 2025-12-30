В Карагандинской области закрыли дороги республиканского значения

30 декабря по состоянию на 07:30 в связи с ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре, гололед) закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на четырех участках автодорог республиканского значения Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.