В Карагандинской области закрыли дороги республиканского значения

30 декабря по состоянию на 07:30 в связи с ухудшением погодных условий (дождь при минусовой температуре, гололед) закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на четырех участках автодорог республиканского значения Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, дороги закрыты по следующим направлениям:

Кызылорда — Павлодар (788−906 км, граница области Улытау — поселок Топар);Астана — Караганда — Алматы (ПВП Темиртау — граница Акмолинской области, 92−164 км);Астана — Караганда — Алматы (164−184 км, ПВП город Темиртау — город Темиртау);Астана — Кабанбай батыр — Нура — Темиртау (51−101 км, граница Акмолинской области — поселок Нура).

Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области рекомендует жителям и гостям региона:

соблюдать меры предосторожности; прислушиваться к рекомендациям специалистов;следить за официальной информацией об изменении погодных условий и вводимых ограничениях.

Также в связи с ухудшением погодных условий в Астане 30 декабря в столичном акимате обратились к горожанам и гостям города.