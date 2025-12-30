В Карагандинской области закрыли дороги республиканского значения

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, дороги закрыты по следующим направлениям:
Кызылорда — Павлодар (788−906 км, граница области Улытау — поселок Топар);Астана — Караганда — Алматы (ПВП Темиртау — граница Акмолинской области, 92−164 км);Астана — Караганда — Алматы (164−184 км, ПВП город Темиртау — город Темиртау);Астана — Кабанбай батыр — Нура — Темиртау (51−101 км, граница Акмолинской области — поселок Нура).
Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области рекомендует жителям и гостям региона:
соблюдать меры предосторожности; прислушиваться к рекомендациям специалистов;следить за официальной информацией об изменении погодных условий и вводимых ограничениях.
Также в связи с ухудшением погодных условий в Астане 30 декабря в столичном акимате обратились к горожанам и гостям города.