От шахты до автопарка: кого отметили высокими наградами в Карагандинской области

— 2025 год был объявлен Главой государства Годом рабочих профессий. Много наших тружеников уже удостоены государственных наград. На прошлой неделе в Астане подвели итоги уходящего года, было принято решение наградить ещё ряд казахстанцев. В том числе отмечены ваши заслуги, — сказал глава региона.