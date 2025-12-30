От шахты до автопарка: кого отметили высокими наградами в Карагандинской области

Среди награждённых карагандинцы. Аким области Ермаганбет Булекпаев от имени Главы государства вручил орден «Құрмет» двум шахтёрам.
Ещё одна карагандинка — Светлана Кулькова — аналогичную награду получила в Астане. Она уже 37 лет работает автоэлектриком в автопарке № 3 Караганды. Пришла сюда после окончания училища, отучившись по специальности «слесарь КИПиА». Светлана — единственная женщина в коллективе ремонтников. От её мастерства зависит исправное состояние кондиционеров и печек, которыми оборудованы автобусы.
Ермаганбет Булекпаев поблагодарил орденоносцев за самоотверженный труд и преданность делу.
— 2025 год был объявлен Главой государства Годом рабочих профессий. Много наших тружеников уже удостоены государственных наград. На прошлой неделе в Астане подвели итоги уходящего года, было принято решение наградить ещё ряд казахстанцев. В том числе отмечены ваши заслуги, — сказал глава региона.
Владимир Салдайкин трудится в угольной отрасли более 35 лет. Сейчас работает подземным горнорабочим на предприятии Altyn Komir Service. Обладатель двух знаков «Шахтёрская слава» делится своим опытом с молодыми коллегами. В коллективе его уважают за профессионализм и ответственность.
— Это моя первая госнаграда. Очень рад. Хочу, чтобы наша шахта и дальше процветала. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю здоровья и благополучия, — сказал Владимир Салдайкин.
Кайратбек Тойшыбеков — проходчик шахты имени Т. Кузембаева УД АО «Qarmet». Его трудовой стаж — 45 лет, из них 42 — в одном и том же коллективе. Полный кавалер «Шахтёрской славы» — наставник молодёжи, он и сам постоянно стремится к повышению профессионального уровня.
Госнаграды также удостоен впервые. Благодарен, что отметили многолетний труд.
Всего в этом году государственные награды получили 102 жителя Карагандинской области, из них 91 — это представители рабочих профессий: шахтёры, металлурги, строители, машиностроители, энергетики, работники сельского хозяйства.