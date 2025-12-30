Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

От шахты до автопарка: кого отметили высокими наградами в Карагандинской области

В завершение Года рабочих профессий Президент страны своим указом удостоил государственных наград тружеников — представителей различных отраслей — за большой вклад в социально-экономическое и промышленное развитие страны, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Среди награждённых карагандинцы. Аким области Ермаганбет Булекпаев от имени Главы государства вручил орден «Құрмет» двум шахтёрам.

Ещё одна карагандинка — Светлана Кулькова — аналогичную награду получила в Астане. Она уже 37 лет работает автоэлектриком в автопарке № 3 Караганды. Пришла сюда после окончания училища, отучившись по специальности «слесарь КИПиА». Светлана — единственная женщина в коллективе ремонтников. От её мастерства зависит исправное состояние кондиционеров и печек, которыми оборудованы автобусы.

Ермаганбет Булекпаев поблагодарил орденоносцев за самоотверженный труд и преданность делу.

— 2025 год был объявлен Главой государства Годом рабочих профессий. Много наших тружеников уже удостоены государственных наград. На прошлой неделе в Астане подвели итоги уходящего года, было принято решение наградить ещё ряд казахстанцев. В том числе отмечены ваши заслуги, — сказал глава региона.

Владимир Салдайкин трудится в угольной отрасли более 35 лет. Сейчас работает подземным горнорабочим на предприятии Altyn Komir Service. Обладатель двух знаков «Шахтёрская слава» делится своим опытом с молодыми коллегами. В коллективе его уважают за профессионализм и ответственность.

— Это моя первая госнаграда. Очень рад. Хочу, чтобы наша шахта и дальше процветала. Поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю здоровья и благополучия, — сказал Владимир Салдайкин.

Кайратбек Тойшыбеков — проходчик шахты имени Т. Кузембаева УД АО «Qarmet». Его трудовой стаж — 45 лет, из них 42 — в одном и том же коллективе. Полный кавалер «Шахтёрской славы» — наставник молодёжи, он и сам постоянно стремится к повышению профессионального уровня.

Госнаграды также удостоен впервые. Благодарен, что отметили многолетний труд.

Всего в этом году государственные награды получили 102 жителя Карагандинской области, из них 91 — это представители рабочих профессий: шахтёры, металлурги, строители, машиностроители, энергетики, работники сельского хозяйства.