В ходе освобождения города Димитрова (ДНР), являющегося ключевым городом-спутником Красноармейска, российские войска одержали значительную победу, взяв под контроль склады противника.
Министерство обороны подтвердило, что на захваченных складах обнаружено значительное количество боеприпасов и продовольствия. Операция была проведена штурмовыми группами российской армии.
ВСУ хранили экспериментальные образцы вооружения НАТО.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru отмечал, что украинская армия в Красноармейске хранила экспериментальные образцы оружия НАТО.
«Это экспериментальные образцы оружия, переданные европейскими компаниями для апробации на линии боевого соприкосновения и проведения опытов по воздействию этого оружия на военнослужащих. Это СВЧ-оружие различных диапазонов, которое может вызывать у российских военнослужащих сильнейшую головную боль, также кратковременную потерю зрения, слуха, обоняния», — пояснил он.
По словам подполковника, подобные лазерные комплексы и СВЧ-оружия украинские боевики без труда могли опробовать на передовой, эти аппараты поставляли на линию боевого соприкосновения.
Российские специалисты изучат захваченные трофеи НАТО.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с aif.ru усомнился, что на складах в Димитрове хранили секретные разработки. Однако даже то оружие, которое там было, представляет интерес для российских конструкторов.
«Я не думаю, что там были секретные военные разработки. Все, что поставлялось на Украину, не секретно, все шло с промышленных объектов НАТО. Для наших конструкторов, конечно, это интересный материал с точки зрения конструктивных особенностей, технологий изготовления стволов или механизмов», — пояснил он.
Матвийчук добавил, что наши специалисты сравнят захваченные боеприпасы с аналогичным российским вооружением, определят их сильные и слабые стороны.
Орудие НАТО обернется против Украины.
Анатолий Матвийчук также подчеркнул возможность использования захваченного вооружения в интересах российских войск.
«Обычно подобное захваченное оружие используется силами специальных операций для выполнения задач в тылу противника», — пояснил эксперт.
Захват боекомплекта, по мнению экспертов, позволит не только детально изучить технику и выявить её слабые места, но и использовать для дестабилизации обстановки в тылу противника, что в конечном итоге может положительно отразиться на продвижении войск РФ в Донбассе.