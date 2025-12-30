Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцев пригласили пройти диспансеризацию на новогодних каникулах

Новогодние каникулы — удачное время позаботиться о себе. Поликлиники Новосибирской области приглашают жителей пройти диспансеризацию.

Источник: Сиб.фм

Как уточнили в региональном Минздраве, медицинские учреждения в праздники будут работать с девяти утра до трёх часов дня.

Пациенты по записи смогут пройти первый этап диспансеризации. Этот быстрый и безопасный скрининг помогает вовремя заметить риски для здоровья. Чтобы пройти обследование, нужно быть прикреплённым к поликлинике и иметь полис ОМС.

Записаться на приём можно через портал «Госуслуги» и региональный сайта reg.nso.ru, также можно позвонить в Единую регистратуру Новосибирской области по номеру 122.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Минздраве напомнили о разнице между скорой и неотложной помощью.