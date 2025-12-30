Новосибирцев пригласили пройти диспансеризацию на новогодних каникулах

Как уточнили в региональном Минздраве, медицинские учреждения в праздники будут работать с девяти утра до трёх часов дня.
Пациенты по записи смогут пройти первый этап диспансеризации. Этот быстрый и безопасный скрининг помогает вовремя заметить риски для здоровья. Чтобы пройти обследование, нужно быть прикреплённым к поликлинике и иметь полис ОМС.
Записаться на приём можно через портал «Госуслуги» и региональный сайта reg.nso.ru, также можно позвонить в Единую регистратуру Новосибирской области по номеру 122.
