Последний рабочий день года в Омске отмечен массовыми задержками рейсов

Так, самые ранние борты в Санкт-Петербург и Москву покинули воздушную гавань с 49-минутной (в 5:59) и 54-минутной (в 6:44) задержками, соответственно. Также к моменту публикации в столицу отправился еще один самолет, «опоздавший» на 34 минуты — до 6:59. Еще пяти рейсам лишь предстоит стартовать в пункт назначения.
Так, среди «масштабно» перенесенных сразу два рейса до Сочи: с 5:55 первый из них предварительно отложен на 8:25, тогда как задержка второго может составить 4 часа и 40 минут, а ожидание продлиться до 12:45.
Между сочинскими рейсами должны «втиснуться» три отложенных борта до Москвы: в 12:00 планируется «отложенный» старт рейса на 6:55; в 8:40 — на 7:05, а также в 8:35 — того, что планировался к вылету в 8:05.
Помимо сбоя утреннего авиасообщения предварительно с дневного времени на вечернее «переехал» вылет в Санкт-Петербург. На момент публикации речь идет о примерно двухчасовой задержке — вместо 16:35 воздушное судно может отправиться в 18:45.